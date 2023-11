Leonardo DiCaprio gab Promiparty zum 49er: Küsste neue Freundin "den ganzen Abend lang"

Er kennt die ärmliche Seite von Los Angeles. Leonardo DiCaprio wuchs in einem Viertel auf, dass er mit den düsteren Szenen aus dem Film "Taxi Driver" vergleicht. Dort habe er als Kind Drogensüchtige und Prostituierte auf der Straße gesehen. "Ich bin sehr arm aufgewachsen", erzählte der Hollywoodstar mit deutschen Wurzeln einmal der Los Angeles Times. Er habe die andere Seite des Lebens kennengelernt. Längst zählt er zu den Größten der Branche. Am 11. November feierte er seinen 49. Geburtstag - laut dem US-People-Magazin mit dem italienischen Model Vittoria Ceretti an seiner Seite.