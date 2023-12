"Two and a Half Men"-Star Cryer: Hoffe, dass Charlie sich selbst verzeihen kann

Cryer: "Charlie geht es besser"

Inzwischen habe sich Sheen laut Cryer mit "Two and a Half Men"-Schöpfer Chuck Lorre vesröhnt. "Charlie geht es jetzt besser, und ich bin froh darüber", erzählt der Schauspieler im Interview mit dem US-People-Magazin. Er sei auch nicht mehr wütend auf Sheen, so Cryer. Denn "es ist auslaugend, mit jemandem zu tun zu haben, der ständig versucht, sein eigenes Leben in die Luft zu jagen". "Aber ich hoffe wirklich, dass er sein Glück findet und sich selbst verzeihen kann, denn ich denke, das ist das Wichtigste. Wenn er sich selbst vergeben und weitermachen kann."

2015 war in den USA die letzte Folge ausgestrahlt worden. Die Quoten der Comedyserie waren in den Vereinigten Staaten auch nach Sheens Weggang hoch geblieben.