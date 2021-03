Ein Leben lang "Son of a Beach": Mike Love ist 80

Nur, damit wir wissen, worüber wir da reden: Es gibt eine Band, die vor 60 Jahren von drei Brüdern im Teenageralter zusammen mit ihrem Cousin sowie dessen Schulkamerad gegründet wurde – Dennis Wilson starb mit 39, Carl Wilson mit 53, einzig Brian Wilson (78) lebt noch, wenn auch mehr schlecht als recht. Der Schulkamerad, Alan Jardine (78), stieg 1998 im Unfrieden aus.

Nur der Cousin tritt immer noch auf, mit wechselnden Kollegen und bis vor wenigen Jahren unverdrossen an die 150 Mal im Jahr rund um den Erdball: Mike Love (genau heute, Montag, 80), galt seit jeher als "Bad Boy" der Gruppe. Er war bis dato fünfmal verheiratet – und hat neun Kinder. Er heiratete bereits 1961 seine damalige Freundin, die von ihm schwanger geworden war. Eine seiner Affären bekam eine Tochter, die der „Son of a Beach“ mit dem sprechenden Namen bis heute nicht anerkennt. 1983 heiratete das Mädchen Loves Bandkollegen Dennis Wilson, wodurch dieser Schwiegervater seines Cousins wurde.

Love ist ein rares Exemplar im Musikbusiness: "Ohne Drogen verrückt", wie es ein US-TV-Kommentator nannte, als er anlässlich der Aufnahme der Band in die "Rock and Roll Hall of Fame" 1988 minutenlang bitter über die Größten herzog, von Jagger bis McCartney. Bob Dylan bedankte sich auf der Bühne dafür, offenbar von Loves Lästermaul zufällig verschont worden zu sein.