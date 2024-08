Ein Kinderparadies: Einblicke in Rihannas 4-Millionen-Villa in Beverly Hills

Ob in ihrer Heimat Barbados, London, Los Angeles oder Manhattan: Im Laufe der Jahre hat die Musikerin und Unternehmerin eine Reihe an Immobilien erstanden und später wieder verkauft.

Rihannas teure Immobilien

Im Sommer 2020 gab Rihanna für ein Mietobjekt in den Hamptons angeblich 415.000 US-Dollar pro Monat aus. Laut Observer wohnte die Sängerin nur einen Monat lang in dem Haus mit fünf Schlafzimmern und sechs Badezimmern am Wasser, um zurückgezogen die Corona-Pandemie zu überstehen.

Seitdem ist die Sängerin Mutter von zwei Kindern geworden, die sie mit Rapper ASAP Rocky teilt. Dass die beiden im Luxus aufwachsen, versteht sich von selbst.