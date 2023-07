Eileiterschwangerschaft: Anna-Maria Ferchichi im Spital

Erst vor Kurzem hatte Ferchihi auf Instagram vor einem Arztbesuch angegeben, "kein gutes GefĂŒhl zu haben". "Ich merke null, dass ich schwanger bin, sonst habe ich es immer sofort gemerkt", hatte sie da erzĂ€hlt.

ZunÀchst wurde eine mögliche Fehlgeburt vermutet.

"Die Fruchthöhle ist abgegangen mit Blut, das heißt ich hatte eine Fehlgeburt, wahrscheintlich", so Ferchichi am Freitag in einer zeitlich begrenzt verfĂŒgbaren Instagram-Story. Der HCG-Wert sei aber leicht gestiegen. Man mĂŒsse nun schauen, ob es sich um eine Eileiterschwangerschaft handelt. "Ich bin auch nicht wirklich schlauer. Ich weiß nur, dass es nicht intakt ist, und wir kein neuntes Baby haben", so Ferchichi noch vor wenigen Tagen.

Ferchichi und der Bushido - mit bĂŒrgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi - sind seit 2012 verheiratet und haben bisher sieben gemeinsame Kinder, ein Kind nahm sie aus einer vorherigen Beziehung mit in die Ehe. Zuletzt brachte Ferchichi Drillinge auf die Welt. 2014 erlitt sie eigenen Angaben zufolge eine Fehlgeburt in der achten Schwangerschaftswoche.