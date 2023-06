Ehemann von Cindy Crawford verrät, was er mit einer Million Dollar von Clooney anstellte

Nun verriet Gerber, was er mit dem Geld gemacht hat. "Ich habe es verschenkt", erzählt er People. "Ich brauchte es damals nicht, also sagte ich zu George: 'Bitte, ich will das nicht.' Da George natürlich George war, sagte er: 'Wenn jemand dieses Geld nicht nimmt, dann bekommt es keiner.' Ich wusste, dass es einigen Freunden damals nicht so gut ging, also nahm ich es und spendete es."

Clooney habe sich damlas gewünscht, dass alle seine Freunde sagen können: "Wir sitzen hier und sind alle Millionäre." "Es war ein unglaublich aufmerksames Geschenk", so Gerber. "George ist diese Art von Freund."