Ehe nicht mehr zu retten: Kate Bosworth reicht Scheidung ein

2013 haben Kate Bosworth und Michael Polish geheiratet. Im vergangenen Jahr wurde die Trennung der Schauspielerin und des Regisseurs bekannt. Seine Beziehung konnte das Paar wohl nicht mehr retten: Wie US-Medien berichten, hat Bosworth laut ET am Freitag vor einem Gericht in Los Angeles die Scheidung eingereicht.

Kate Bosworth und Michael Polish lassen sich scheiden

Damit wird die rund achtj├Ąhrige Ehe des Paares k├╝nftig auch auf dem Papier Geschichte sein. Bosworth hatte im vergangenen Jahr mit einem gemeinsamen Schwarz-Wei├č-Foto die Trennung von Regisseur Polish bekannt gegeben. Das Liebes-Aus erfolgte offenbar in aller Freundschaft.

"Der Anfang ist oft der beste Teil der Liebe. Feuerwerk, Magnete, Rebellion ÔÇô die Anziehungskraft", schrieb sie damals. "Der Beginn signalisiert eine gro├če Bandbreite an M├Âglichkeiten", so Bosworth weiter. Am Ende habe man dennoch entschieden, getrennte Wege zu gehen. "Unsere Herzen sind voll, denn wir waren noch nie so verliebt und zutiefst dankbar f├╝reinander wie bei dieser Entscheidung, uns zu trennen", so Bosworth in ihrem Posting.