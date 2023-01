Eddie Redmayne & Felicity Jones bei Heißluftballon-Unfall "fast gestorben"

Redmayne und Jones hätten gedacht, er meine alle an Bord befindlichen Taschen und Gewichte, was zur Folge hatte, dass sie schlussendlich keine Chance mehr hatten, den Ballon zum Aufstieg zu bewegen. "Wir kamen runter und trafen Bäume. Dieser gigantische Korb stürzte aus etwa 30 Metern auf den Boden", so Redmayn. Dabei schlug Jones mit dem Kopf auf eine Stange im Ballon. Zunächst habe sie ihren Kopf nicht bewegen können, doch glücklicherweise stellte sich bald heraus, dass sie sich keine schwerwiegende Verletzung zuzog.

In dem Historien-Drama "The Aeronauts"s geht es um die britischen Ballonfahrt-Pioniere Amelia Wren und James Glaisher, die sich 1862 im offenen Ballon in große Höhen wagten. Das Drehbuch stammt von Jack Thorne ("Wunder"), Tom Harper ("War & Peace") war als Regisseur an Bord.

Redmayne gewann 2015 für seine Rolle als der Astrophysiker Stephen Hawking in "Die Entdeckung der Unendlichkeit" den Oscar als bester Darsteller.