Eddie Murphy zum zehnten Mal Vater

Schon zum zehnten Mal Vaterglück für US-Schauspieler Eddie Murphy: Seine Verlobte, die australische Schauspielerin Paige Butcher (39), habe einen Buben zur Welt gebracht, zitierte das Magazin The Hollywood Reporter am Montagabend (Ortszeit) einen Agenten von Murphy (57). Max Charles Murphy wurde demnach bereits am Freitag geboren.

Für das Paar ist es das zweite Kind nach Tochter Izzy Oona, die 2016 zur Welt kam. "Mutter und Sohn sind wohlauf", sagte der Agent dem Branchenblatt zufolge. Aus mehreren Beziehungen hat Murphy neben Max Charles und Izzy Oona insgesamt acht weitere Kinder, darunter fünf mit Ex-Ehefrau Nicole Mitchell. Sein ältester Sohn Eric ist inzwischen 29 Jahre alt.