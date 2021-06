Ed Sheeran über Tochter Lyra: "Sie ist nicht gerade mein größter Fan"

Am 17. Februar wurde der Rotschopf, der mit Hits wie "Thinking Out Loud" und "Shape Of You" die Charts toppte, 30. Fans warten derzeit gespannt auf sein Comeback. Der Musiker, der als Edward Christopher Sheeran in Halifax/West Yorkshire geboren wurde, hat sich vor längerer Zeit auf sein luxuriöses Anwesen zurückgezogen, das britische Boulevardmedien "Sheeranville" nennen. Auf seinem Grundstück in der Grafschaft Suffolk im Osten von England steht nicht nur sein Studio. Auch ein kleines Kino und einen eigenen Pub soll es dort geben.

An Heiligabend 2019 hatte der Sänger und Songwriter eine Pause angekündigt. "Ich gehe offline, bis die Zeit reif ist, um zurückzukommen", schrieb der passionierte Hobbymaler bei Instagram. Er wolle "durchatmen, reisen, schreiben und lesen". Seitdem schickte er nur vereinzelte Lebenszeichen - im Wortsinne.