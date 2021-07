Ed Sheeran: Fans geteilter Meinung über auffälliges Tattoo für Tochter Lyra

Nicht das erste Bild, das für Kontroversen sorgte, doch das ist Sheeran egal: "Ich bin komplett mit den verrücktesten, buntesten Tattoos übersät, und das geht niemanden etwas an, außer meine Frau. Alle sagen, ich sehe aus wie ein geschmolzener Wachsmalstift", so der Musiker, der sich zuletzt privat wie beruflich zurückgezogen hatte. "Aber ich liebe sie. Ich liebe es, jedes zufällige Erlebnis auf meinen Körper zu platzieren", sagte er gegenüber der britischen Zeitung The Sun.

Auf Twitter diskutieren die User und Userinnen indes fleißig über das neue Tattoo. Während die einen begeistert sind, lästern die anderen: "Ed Sheeran lässt sich für seine Tochter einen Orca tätowieren. Warum nicht eine hübsche kleine Schneeflocke?", fragt ein Nutzer. Ein anderer witzelt: "Wenn sie erwachsen wird und merkt, dass er einen Wal für sie tätowiert hat, wird es vielleicht nicht gut ankommen." Ein weiterer zeigt sich überrascht, erst durch den neuen Körperschmuck von Sheerans Kind erfahren zu haben. "Es gibt wenig, wofür ich leidenschaftlichere Gefühle hege, als für Ed Sheerans schreckliche Tattoos", meint hingegen diese Userin: