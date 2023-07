Am Dienstag wurde den Beamten ein Durchsuchungsbefehl für ein Haus in Henderson, Nevada, ausgestellt. Es soll ca. 20 Meilen (ca. 32 km) von der Stadtgrenze von Las Vegas entfernt sein. "Das LVMPD kann bestätigen, dass am 17. Juli 2023 in Henderson, Nevada, ein Durchsuchungsbefehl im Rahmen der laufenden Ermittlungen zum Mord an Tupac Shakur erlassen wurde. Wir werden zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben", bestätigt die Polizei von Las Vegas gegenüber CNN.

Tod einer Rap-Ikone

2Pac starb am 13. September 1996, nachdem er in Las Vegas mehrfach angeschossen wurde, als er einen Boxkampf im MGM Grand Hotel am Las Vegas Strip verließ. Zum Zeitpunkt der tödlichen Schießerei befand er sich in einem Auto mit dem ehemaligen CEO von Death Row Records, Suge Knight, als ein weißer Cadillac neben ihnen anhielt und aus dem Rückfenster zu schießen begann. Der Fall wurde nie gelöst.

Obwohl er seit mehr als 25 Jahren tot ist, ist der Rapper heute noch genauso berühmt und relevant wie zum Zeitpunkt seines Todes.