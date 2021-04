Wie sehr Mad Max die Popkultur beeinflusst hat

Der Gangster-Rapper und die schlimme Umgebung: das passt wirklich perfekt. Das hat sich wohl 2Pac auch gedacht. Das Video zu seinem Hit "California Love" (mit Dr. Dre) spielt in einem Setting, das frappant an "Mad Max - Jenseits der Donnerkuppel" erinnert. Die Protagonisten sehen auch nicht aus, als wäre gut man mit ihnen Kirschen essen. Wie heißt es im Song so passend? "Now let me welcome everybody to the Wild Wild West."