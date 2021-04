Burberry und Co: Warum Hooligans Luxusmarken tragen

Und ein funktionaler Aspekt war auch dabei: der Vorteil im Kampf. Robuste Jacken und Mäntel wie von Stone Island können Glasscherben weniger anhaben. Bei den Schuhen war der „Reebok Classic Leather“ hoch im Kurs. Wegen des leichten Gewichts hat er sich hervorragend für die Flucht geeignet. Und ganz bizarr: Wegen der hochwertigen Lederverarbeitung soll sich auch Blut gut abwaschen haben lassen, schrieb zumindest der Musikexpress.

Geschäfte geplündert

Der Legende nach soll der edle-sportive Misch-Stil 1977 bei einer Aus­wärts­fahrt des FC Liver­pool nach Frank­reich geboren worden sein. "Dabei plün­derten die bri­ti­schen Anhänger meh­rere Geschäfte und kehrten mit brand­neuer Sport­klei­dung von Ellesse, New Balance und Adidas zurück auf die Insel – und in die hei­mi­schen Sta­dien", schreibt 11 Freunde in einem Artikel. Generell dürften viele Stücke wegen klammer Kassen nicht immer auf konventionelle Weise erstanden worden sein.

Aber es ist auch ganz legal soll es zugegangen sein. Die Schlachtenbummler nutzten die internationalen Auswärtsspiele neben Saufen und Schlägereien auch für ausgedehnte Einkaufsbummel.