Versenken Corona und Tisci Burberry? Talfahrt der Luxusmarke

Die Modebranche treffen Corona-Beschränkungen besonders hart. Während aber Luxushäuser oft noch gut dastehen und zahlungskräftige Käufer nun gerne auf bekannte Marke setzen, geht es der britischen Luxusmarke Burberry nicht besonders gut.

Nach einem Umsatzeinbruch im Quartal infolge des Coronashutdown zieht der britische Luxusmodekonzern Burberry die Reißleine. Der Vorstand will 500 Stellen streichen und so 55 Millionen Pfund (61 Mio. Euro) - 5 Prozent der Gesamtkosten - einsparen, wie der für seine Trenchcoats und Karomuster bekannte Traditionskonzern am Mittwoch mitteilte.