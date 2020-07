Regenjacke statt Abendkleid: Wie sich Givenchy & Co. verjüngen

Ganz bieder dagegen agiert Maria Grazia Chiuri für Dior. Die neue Kampagne, in der Hollywoodstar Jennifer Lawrence in hochgeschlossenen, taillierten Kleidern zu sehen ist, erinnert an den braven Hausfrauenstil der Fünfzigerjahre. Ganz falsch liegt Dior mit diesem Style aber nicht, gilt doch die Jugend von heute als so spießig wie lange nicht.