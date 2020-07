DSDS-Star Aline Bachmann will nach OP-Marathon zu GNTM

Im Juni sorgte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin dann für Schlagzeilen, als er sich nackt auf dem Berliner Alexanderplatz zeigte.

"Als ich dick war, haben sie sich umgedreht und geurteilt und jetzt urteilen sie wegen meiner überschüssigen Haut", ärgerte sie sich damals in einem Posting, in dem sie über das Bodyshaming sprach, unter dem sie in den vergangenen Jahren zu leiden hatte.