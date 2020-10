DSDS-Jury-Küken Mike Singer über neues Album, Kollegen und das Wendler-Aus

Der Song „Boyfriend“ von Justin Bieber (26) brachte Mike Singer (20) 2013 ins Team von Lena Meyer-Landrut (29) bei der TV-Show „The Voice Kids“. Zwischen damals und heute liegen nicht nur sieben Jahre, sondern auch zwei Alben und ein „MTV European Music Award“. Seine Fans auf Instagram sind auf 1,4 Millionen Abonnenten angewachsen. Und dennoch ist die Welt der sozialen Medien für Mike Singer Fluch und Segen zugleich, wie er im KURIER-Interview verriet.

„Ich habe gemerkt, dass ich Social Media zu ernst nehme. Ich war in meinen Gedanken fast nur noch dabei, irgendwie meine Fans mit einem Posting oder Ähnlichem glücklich zu machen, wobei ich auch mal auf mich schauen musste.“ Und genau mit diesem Thema beschäftigt er sich in vielen seiner Songs auf dem dritten Album „Paranoid!?“, das am 20. November erscheint.