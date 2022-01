Dschungelcamper Filip erteilt Tara bösen Korb: "Du hast dich zu sehr reingesteigert"

Die Liebes-Verhandlungen endeten in einem bitterbösen Kommentar vonseiten Filips. "Ich merke doch, wie abgefuckt du auf mich bist. Ich weiß aber nicht, was ich dir getan habe. Du hast dich da viel zu sehr in etwas reingesteigert", fuhr der ehemalige "Bachelorette"-Star die Österreicherin an. Tara konnte ihren Herzschmerz nicht verbergen. "Wieso ich? Und du glaubst jetzt, du hast mich jetzt abserviert und ich bin jetzt traurig", warf sie Filip vor.

"Genau deshalb passt es nicht, weil du genau auf sowas achtest. Du achtest immer nur darauf, dass du perfekt bist. Mir ist egal, wer wen abserviert und dir ist es wichtig. Tara, du tust gerade so, als wenn wir drei Jahre in einer Beziehung gewesen wären", lautete Filips Kommentar auf die Reaktion seiner verletzten Mitstreiterin und meinte schließlich: "Wir reden einfach aneinander vorbei."

Was sonst noch so passiert ist

Später wurde das Nicht-Paar dann auf eine nächtliche Schatzsuche geschickt, die überraschend harmonisch verlief. Mit der Aufgabe, ein Wasserrad über Nacht am Laufen zu halten, konnte die beiden immerhin eine Ration Kaffee für die Camper gewinnen. Für die Dschungelprüfung am Freitag nominierten die Zuschauer Nobat, Renzi und Ruland.

Die RTL-Sendung lief am Donnerstag erstmals nicht auf dem gewohnten Sendeplatz um 22.15 Uhr, sondern in der Primetime. Auch die Folge am kommenden Donnerstag (3.2.) soll demnach bereits um 20.15 Uhr gezeigt werden. Wegen der Corona-Pandemie entsteht die Show in diesem Jahr in Südafrika statt in Australien.

