Dschungelcamp 2022: Bereits 85 Regelverstöße - RTL zieht Konsequenzen

Erst seit wenigen Tagen läuft die neue Staffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" und dennoch geht's bereits richtig zur Sache. Mit Gezicke, Streitereien, einem Rassimus-Skandal und vorzeitigem Dschungel-Rauswurf sorgten die Promi-Camper bereits für etliche Schlagzeilen seit dem Start. Nun leisteten sich die Dschungelcamp-Teilnehmer erneut Fehltritte - sogar 85 in Folge, denn so oft hätten die Bewohner laut RTL bereits gegen die strengen Show-Regeln verstoßen, weshalb der Sender nun Konsequenzen zieht.

Regelverstöße: Dschungelcamper werden bestraft

Bereits vor der Ausstrahlung der heutigen Sendung berichtete RTL, dass es schlechte Nachrichten für die Promis im Dschungelcamp geben wird. "Stars, ihr habt euch mehrmals nicht an die Campregeln gehalten. In den letzten Tagen habt ihr 85 Mal gegen diverse Regeln verstoßen. Das hat Konsequenzen", liest "Prince Charming"-Star Manuel Flickinger seinen Mitstreitern einen Brief in einem Ausschnitt vor.