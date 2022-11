Druck auf Charlène: Das strenge Erbrecht von Monaco

Vor der Hochzeit habe sich Charlène sogar medizinischen Tests unterziehen müssen, um sicherzustellen, dass sie gebärfähig ist, behauptete die Wiener Society-Lady unter anderem. "Sie haben dann hart an einer Schwangerschaft gearbeitet. Aber es brauchte mehr, um die Geburt eines Sohnes sicherzustellen", so Christa Mayrhofer-Dukor. Sie wolle zwar nicht allzu viele Details preisgeben. "Aber dass sie all das akzeptierte, hat sie für Albert zu einer sehr speziellen Person gemacht."

Inwiefern die Behauptungen überhaupt den Tatsachen entsprechen, weiß nur das Fürstenpaar selbst.