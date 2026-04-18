Herzschmerz, Drogen & Exzesse: Wenn die Trennung Stars in den Abgrund reißt

Trennungen können mitunter ganz schön schwierig sein. Auch diese Promis haben schon einmal die schmerzhafte Erfahrung gemacht, nach einem Liebes-Aus in eine verheerende Krise geschlittert zu sein. Britney Spears & Co: So hart traf sie der Trennungsschmerz Christina Aguilera Als Christina Aguileras Ehe mit Musikproduzent Jordan Bratman im Oktober 2010 nach fünf Jahren endete, fand sie bei Matt Rutler, dem Produktionsassistenten des Films "Burlesque", Trost. Mit ihm ist sie seit Ende 2010 zusammen und seit 2014 verlobt. Das Liebes-Aus mit Bratman schien die Sängerin dennoch in eine Krise gestürzt zu haben. Im März 2011 wurde Aguilera wegen Trinkens in der Öffentlichkeit verhaftet. Freunde drängten sie, einen Entzug zu machen. "Ihr Alkoholkonsum ist völlig außer Kontrolle", meinte ein Insider damals. Erst die Geburt ihrer Tochter und ihre Verlobung mit Rutler haben wieder Ruhe in ihr Leben gebracht.

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Sienna Miller Sienna Miller machte ihre On-Off-Beziehung mit Jude Law und dessen Affäre mit dem Kindermädchen, die 2011 schließlich zur Trennung führte, zu schaffen. Nach dem Liebes-Aus machte die Britin mehr Schlagzeilen mit ihrem turbulenten Privatleben als mit ihren Filmrollen. Ob provokante Interviews ("Drogen bringen verdammt nochmal jede Menge Spaß") oder ihr Techtelmechtel mit dem verheirateten Schauspieler Balthazar Getty: Ein Skandal jagte den nächsten. Erst durch ihre (inzwischen wieder beendete) Beziehung mit Tom Sturridge, mit dem Miller ein Kind hat, hörten die Eskapaden auf. Derzeit erwartet Miller ihr zweites gemeinsames Kind mit Schauspieler Oli Green, nach der Geburt einer gemeinsamen Tochter Anfang 2024.

Britney Spears Als die Ehe von Britney Spears und Tänzer Kevin Federline 2007 geschieden wurde, war das ein Wendepunkt: Spears ließ sich den Kopf rasieren, tätowieren und musste schließlich in eine Entzugsklinik, die sie nach nur einem Tag wieder verließ. Nachdem Federline das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder zugesprochen wurde, folgte der nächste Kollaps: Spears wurde in einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert. Zuvor hatte sie sich mit ihren Kindern in ihrer Villa in L.A. verbarrikadiert. 2008 wurde Spears Berichten zufolge auch das Besuchsrecht für ihre Kinder vorläufig entzogen. Bald darauf wurde die Sängerin in das UCLA Medical Center zwangseingewiesen, da sie angeblich eine "Gefahr für sich und andere" darstellte. Im selben Jahr wurde Spears entmündigt, ist inzwischen aber wieder zurück im Business. Chris Martin Anfang 2014 gaben Musiker Chris Martin und Schauspielerin Gwyneth Paltrow das Ende ihrer Ehe bekannt. Das Ex-Paar gab an, sich einvernehmlich getrennt zu haben. Dass es aber gar nicht so einfach ist, wenn eine zehnjährige Ehe mit zwei Kindern in die Brüche geht, gestand Martin später in einem Interview. Wie der Sänger der Sunday Times erzählte, fiel er nach der Trennung in ein tiefes Loch und litt an Depressionen. "Ich habe immer noch Tage, an denen ich aufwache und es mir schlecht geht. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass sich die Dinge zum Guten ändern", sagte der "Coldplay"-Star.

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Miley Cyrus Ganz anders ging Popstar Miley Cyrus mit ihrem Trennungsschmerz um. "Manchmal musst du dich von jemandem trennen, um richtig glücklich mit dir selbst zu werden", sagte sie über ihr Liebes-Aus mit Liam Hemsworth und läutete nach dem Ende ihrer Beziehung eine radikale Selbstfindungsphase ein, in der sie nichts ausließ. Nackt-Videos, laszive Shows, provokante Selfies und Cannabis-Konsum: Cyrus hat während ihrer Single-Phase sukzessive den Wandel von der Disney-Prinzessin zum Skandal-Star vollzogen. Der Karriere hat es nicht geschadet. Ihrem Privatleben schon eher: Immerhin kamen die beiden zwar vorübergehend wieder zusammen - haben sich inzwischen aber wieder getrennt.

Demi Moore Alkohol, Aufputschmittel, Party-Exzesse, Magersucht: Nach der Scheidung von Ashton Kutcher geriet Demi Moore außer Kontrolle. Schließlich erlitt sie einen Zusammenbruch und musste in eine Klinik. Inzwischen hat Demi Moore den Herzschmerz aber zum Glück wieder überwunden.

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Robin Thicke Robin Thickes Untreue und sein Drogenmissbrauch sollen die Gründe dafür gewesen sein, warum seine Ehefrau Paula Patton den Sänger 2014 nach zehn Jahren Ehe in die Wüste schickte. Thicke zeigte sich reumütig, widmete seiner Frau ein Album, um sie zurückzuerobern. Diese reichte trotzdem die Scheidung ein. Den Herzschmerz versuchte der Songwriter in Alkohol zu ertränken und griff nach der Trennung auch zum Schmerzmittel Vicodin. Schließlich zog er sich für eine Weile aus dem Rampenlicht zurück. Inzwischen spendet ihm seine neue Model-Freundin April Love Geary Trost, mit der der Sänger mittlerweile einen Sohn hat. Katy Perry Auch Sängerin Katy Perry verriet, dass sie nach der kurzzeitigen Trennung von Orlando Bloom im Jahr 2017 völlig am Boden war. "Ich habe so viel gegeben, dass es mich fast in zwei Hälften zerbrochen hat. Ich habe mit einem Freund Schluss gemacht, der heute der Papa meines Babys wird", erzählte sie im Interview mit dem kanadischen Radiosender "SiriusXM CBC". Damals dachte sie sogar an Suizid. "Ich bin abgestürzt." Schlimmer noch, sie wäre "fast gesprungen", so Perry über ihre Lebenskrise. Perry und Bloom kamen wieder zusammen. Die beiden haben sich 2019 verlobt und ein gemeinsames Kind. 2025 gab das Ex-Paar seine endgültige Trennung bekannt.

Kate Moss Johnny Depp und Kate Moss waren zwischen 1994 und 1997 ein Paar. Als sie einander kennenlernten, war er 31 und sie 20 Jahre alt. Die Beziehung verlief turbulent (dazu mehr). Moss hegte die Hoffnung, zu heiraten - doch zu einer Hochzeit sollte es nie kommen. Depp beendete schließlich die fatale Beziehung, angeblich weil ihm Moss zu anhänglich war und ihm die Party-Exzesse seiner Freundin zu viel wurden. Doppelt bitter für Kate Moss: Kurz nach der Trennung traf ihr Traummann die französische Schauspielerin Vanessa Paradis, die Moss nicht nur ähnlich sah, sondern nur wenige Monate später auch ein Kind von Depp erwartete. Das Model soll die Trennung nicht verkraftet haben. Ihr Verhalten wurde immer destruktiver, nachdem sie von Depp eiskalt sitzen gelassen wurde. Ihren Liebeskummer betäubte Moss Berichten zufolge mit Drogen und gab sich sogar in einer wilden Sex-Orgie mit Jude Law und seiner damaligen Partnerin Sadie Frost hin. Bald darauf begab sich Moss erstmals in Reha. Eigenen Angaben zufolge soll Moss nach der Trennung noch "jahrelang" geweint haben. Einige würden glauben, dass sie immer noch in verliebt in Depp sei, behauptet die britische Society-Expertin Alison Bischoff.

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