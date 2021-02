Indiz für endgültige Trennung? Kanye West zieht mit seinen 500 Paar Schuhen aus

"Kim und Kanye leben weiterhin getrennt", so die Quelle des Promimagazins. "Sie haben keinen Kontakt."

"Kim plant eine Scheidung und sie wird sie einreichen, wenn sie soweit ist", so der vermeintliche Insider weiter.

Als weiteren Beweis für die angebliche Trennung des einstigen Traumpaares führt Page Six nun sogar an, dass Kanye West seine 500 Paar Sneakers aus dem gemeinsamen Haus in Los Angeles entfernt und mitgenommen haben soll.