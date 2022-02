DJ Bobo: Ex-Frau packt über Trennung aus

DJ Bobo, der mit bürgerlichem Namen René Peter Baumann heißt, erlangte in den 90ern mit seinen Dancefloor-Songs Bekanntheit. Die erste Ehe des Schweizer Musikers mit Daniela Baumann, die mit Nachnamen inzwischen Bock heißt, hielt dem wachsenden Erfolg des Sängers jedoch nicht stand. 1994 ließ sich das Paar scheiden. DJ Bobo ist seit 2001 in zweiter Ehe mit Nancy Baumann verheiratet, mit der er mittlerweile einen Sohn und eine Tochter hat.

DJ Bobos Ex-Frau über Scheidung: "Die Entscheidung meines Lebens"

Seine erste Frau ist inzwischen als Betreiberin einer Pole-Fitness-Kette erfolgreich und hat nun ein Buch mit dem Titel "Keep Going" geschrieben, in dem sie unter anderem auch von dem Ende ihrer Beziehung mit dem Eurodance-Star erzählt.

Ihre Trennung von DJ Bobo bereue sie nicht. "Es war ein ungemütlicher Tag, es regnete und ich traf die Entscheidung meines Lebens. Ich trennte mich von DJ Bobo, einem Popstar auf dem Höhepunkt seiner Karriere, und ich hatte keine Ahnung, wohin die Reise gehen würde", zitiert die Bild aus Daniela Baumanns Buch.