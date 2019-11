Diese Stars finden Hygiene nicht so wichtig

So stressig ein Leben als Hollywoodstar wohl sein mag: Zeit für eine kurze erfrischende Dusche bleibt doch bestimmt immer? Falsch gedacht: Manche Promis behaupten steif und fest, ihre Hygiene-Mängel würden mit der offenbar fehlenden Zeit zusammenhängen. Andere stehen offen dazu, Deo und Co nicht ganz so wichtig zu nehmen. Am nötigen Kleingeld kann es jedenfalls nicht liegen.

Diese Stars nehmen Hygiene nicht so wichtig