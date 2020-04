Diese Star-Hochzeiten platzen wegen Corona

Ein Paar, das von Beginn an schon mit terminlichen Schwierigkeiten konfrontiert war, sind Prinzessin Beatrice von York und ihr Verlobter, Edoardo Mapelli Mozzi. Da bekannt wurde, dass Beatrices Vater, Prinz Andrew, in den Skandal rund um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verstrickt ist, wurde die Hochzeit bereits zweimal verschoben. Am 29. Mai wollte man einen dritten Anlauf wagen, Prinz Andrew hätte seine Tochter auch zum Traualtar führen sollen, doch dann kam die Pandemie dazwischen.

Die große Party im Garten des Buckingham-Palastes wurde abgesagt. „Prinzessin Beatrice und Herr Mapelli Mozzi freuen sich sehr auf die Heirat, sind sich aber gleichermaßen der Notwendigkeit bewusst, unter den gegenwärtigen Umständen keine unnötigen Risiken einzugehen.“ Zum einen mache man sich Sorgen um die älteren Familienmitglieder, zum anderen wolle man sich auch an die Empfehlungen der Regierung in Bezug auf größere Menschenansammlungen halten.