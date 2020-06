Die Verwirrung geht weiter: Grimes skurriler Spitzname für Sohn X Æ A-12

Für all diejenigen, die immer noch überfordert sind, wie man den Namen des Kindes von Grimes und Tesla-Chef Elon Musk ausspricht, gibt es nun Grund zur Erleichterung. Wie kanadische Musikerin und frischgebackene Mutter nun gegenüber Bloomberg nun verriet, hat der kleine X Æ A-12 nämlich bereits einen Spitznamen - bei dem es definitiv weniger oft zu Aussprache-Hopplalas kommen dürfte. Sie nenne ihren Sohn schlicht demnach "Little X", so die 32-Jährige.