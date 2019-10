Die Stars auf der Wiesn 2019

Jedes Jahr zur selben Zeit geht auf der Münchner Theresienwiese so richtig die Post, äh die Weißwurst, ab. Alles was Rang und Namen in der Promiwelt hat, ist natürlich aufgedirndlt und anwesend, wenn es wieder darum geht, ein Prosit auf die Gemütlichkeit zu feiern.

Für Lena Meyer-Landrut war es heuer der erste Wiesnbesuch. Offenkundig, die Sängerin hat nämlich keine Dirnl-Bluse an. Eklat!