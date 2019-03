Die neuen Promis: Das Geschäft mit den Influencern

„Jedes Mädchen, das hier steht, folgt denen, weil’s einfach irgendwie echt unterhaltsam ist“, so Jessica Paszka. Vor Ort wurde vermutet, dass Kylie pro Post (also pro Bild, das sie veröffentlicht) nicht unter einer Million Dollar verdient. „Und dann wundern wir uns, dass alle Kinder nur noch Influencer werden wollen“, grinste Brandão in die RTL-Kamera.

Laut WHO (Weltgesundheitsbehörde) werden in den meisten Ländern mittlerweile mehr Werbegelder für digitale Medien als für TV-Werbung ausgegeben und drei Viertel der 13- bis 17-Jährigen sollen bereits in sozialen Medien Marken folgen.

Colloseum-Mitbegründerin Silke Schulz, oder eben ihre Berater, wissen das perfekt auch für die Mode-Marke zu nutzen. Die Zielgruppe liegt hier bei 15 bis 25 Jahren.