Die knallharte Fitnessroutine der Halle Berry

Halle Berry zählt zu den wohl sportlichsten Stars Hollywoods. Die 56-Jährige trainiert schon seit Jahren mit einem Personal Trainer und hält sich zudem an eine spezielle Ernährungsweise.

Halle Berry setzt auf ketogene Ernährung

Nachdem bei ihr mit 22 Jahren Diabetes diagnostiziert wurde, ist Berry auf die sogenannte ketogene Diät umgestiegen. Sie hält sich streng an einen Ernährungsplan, der aus vielen gesunden Fetten, einer moderaten Portion Proteine und kaum Kohlenhydraten besteht. "Ich wollte meinen Insulinspiegel senken, also beschloss ich, mich von verarbeiteten Kohlenhydraten und Zucker, wie etwa Backwaren und Weißbrot, zu verabschieden. Und das hat sich ernsthaft ausgezahlt", erklärte die zweifache Mutter gegenüber Women's Health. Seit über 15 Jahren schwöre sie bereits auf diese Art der Ernährung, was ihr nicht nur im Kampf gegen Diabetes geholfen habe. "Es hat mir auch viel Energie gegeben und geholfen, mein Gewicht zu halten und in Form zu bleiben", ist sich Berry sicher.