"Die hat im Leben noch nichts gerissen": Pocher attackiert Zverev-Ex Brenda Patea

Er ist für sein vorlautes Mundwerk bekannt - und nicht selten hat er schon über Kollegen und Kolleginnen öffentlich gelästert. Nun hat Oliver Pocher ein neues Ziel für seine Anfeindungen gefunden: Die ehemalige GNTM-Kandidatin Brenda Patea.

Diese hatte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt, als sie bekannt gab, von Tennis-Star Alexander Zverev ein Kind zu erwarten. Im November 2019 hatten die ehemalige GNTM-Teilnehmerin und der deutsche Tennis-Profi ihre Beziehung offiziell gemacht. Diesen Sommer folgte die Trennung. Nun ist Patea schwanger, wie sie selbst gegenüber der Zeitschrift Gala erzählte: "Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche und erwarte ein Kind von Alex." Zudem behauptete die Ex-Freundin des Tennis-Profis in dem explosiven Interview, das Sorgerecht für das Kind gemeinsame nicht teilen zu wollen.

Oliver Pocher lästert über Brenda Patea

In seinem Podcast machte nun auch Oliver Pocher die Baby-News zu Thema - und gab seine Meinung zu der privaten Situation des Ex-Paares kund.

"Wenn er der Vater ist, finde ich, kann man sich nicht hinstellen in der 20. Schwangerschaftswoche und von vorneherein sagen: 'Übrigens, das Sorgerecht kriegt er nicht. Das alleinige Sorgerecht kriege ich. Er kann sein Kind immer sehen, aber das war es.' Das ist sowas von kindisch. Und er ist ja jetzt kein Junkie und sitzt im Knast oder so", sagte Pocher über Alexander Zverev und Pateas Kommentar.

Von Brenda Patea scheint der deutsche Komiker, der bald selbst zum fünften Mal Papa wird, da seine Ehefrau Amira Pocher schwanger ist, jedenfalls nicht viel zu halten.