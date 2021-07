Die eine Sache, die Shailene Woodley & Aaron Rodgers nach Verlobung abmachten

Ein Footballspiel gesehen hat sie selbst aber noch nicht, wie sie im Gespräch mit Fallon verriet. "Wir haben uns in dieser verrückten Zeit getroffen und alle Stadien sind geschlossen, also wartet mein erstes Footballspiel noch. Ich bin nicht wirklich mit Sport aufgewachsen, besonders mit amerikanischem Sport. Es war nie wirklich auf meinem Radar. Als wir uns kennenlernten, wusste ich auch, dass er ein Footballer war, aber ich wusste nicht, was für ein Footballer er war. Und ich lerne immer noch."

Tatsächlich ist Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers ein sehr erfolgreicher Football-Spieler. Am Abend vom diesjährigen Super Bowl ist er zum wertvollsten Football-Spieler der NFL-Saison gewählt worden. Der 37-Jährige hatte das Team an die Spitze der NFC geführt, war in den Play-offs aber an den Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady gescheitert. Rodgers war bereits 2011 und 2014 als MVP ausgezeichnet worden und gewann die Ehrung mit großem Vorsprung.