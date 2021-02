Neues Hollywood-Traumpaar von Jodie Foster verkuppelt?

Bereits Anfang Februar behaupteten US-amerikanische Promi-Magazine, dass sich Schauspielerin Shailene Woodley mit Football-Spieler Aaron Rodgers velobt haben soll. Inzwischen hat Woodley in der Show von US-Talker Jimmy Fallon bestätigt, dass sie und der gefeierte Sportstar in der Tat heiraten wollen.

Ja, es stimmt: Shailene Woodley hat sich verlobt

Die 29-Jährige gestand, dass das große Medieninteresse an ihrem Liebesleben sie überrascht habe. "Es ist irgendwie lustig. Alle flippen gerade darüber aus. Wir müssen dann sagen: 'Es stimmt, wir sind schon eine Weile verlobt'", erzählte die gebürtige Kalifornierin gegenüber Fallon.

Dass sie und Aaron Rodgers ein Paar sind, war bis vor Kurzem überhaupt nicht bekannt, da die beiden einander unter dem Medienradar dateten. Kennengelernt hätten sie sich zudem vor gar nicht allzu langer Zeit, während der Coronapandemie, plauderte Woodley in der Talkshow aus. Dass sie ihr Herz an einen Sportler verschenken könnte, damit habe sie selbst nicht gerechnet. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mit jemandem verlobt sein würde, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, Bälle zu werfen", so Woodley.