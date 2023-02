Diane Kruger: "Hätte mit oder ohne einen Mann ein Kind bekommen"

Hollywood-Star Diane Kruger ("Inglourious Basterds") hat vor ihrer Partnerschaft mit "Walking Dead"-Star Norman Reedus eigenen Angaben zufolge darüber nachgedacht, alleine ein Baby zu bekommen. Im "Divorced Not Dead"-Podcast sprach sie über ihren einstigen Wunsch nach Nachwuchs. "Die Wahrheit ist, dass ich mit oder ohne einen Mann ein Kind bekommen hätte", so Kruger. "Ich erinnere mich, dass ich mich Mitte dreißig fragte, wofür ich das alles eigentlich mache. Wofür strenge ich mich so an? Warum versuche ich, viel Geld zu verdienen? Für was lebe ich? Was ist das alles wert?"

Überraschendes Babyglück

In einer früheren Beziehung habe sie bereits versucht, ein Kind zu bekommen, doch es habe nicht geklappt. "Und dann war ich Single und dachte: 'Vielleicht ist es sowieso einfacher, es alleine zu machen.' Du musst niemanden um Erlaubnis für die Schule oder deinen Wohnort bitten." Mit Reedus sollte sich ihr Wunsch dann aber gemeinsam erfüllen. "Nova ist wirklich passiert, als ich es am wenigsten erwartet hatte und es am meisten in meinem Leben brauchte", so Kruger.