Dianas berühmter Schäfchen-Pullover wird versteigert: Die Geschichte des Kult-Pullis

Ein als ikonisch geltender roter Pullover mit Schäfchen, den Prinzessin Diana einst getragen hat, soll unter den Hammer kommen. Wie das Auktionshaus Sotheby's am Montag mitteilte, wird das Kleidungsstück am 7. September in New York versteigert. Geschätzt wird, dass der Pullover mit vielen weißen und einem schwarzen Schäfchen auf rotem Grund umgerechnet bis zu 82.000 Euro erzielen wird.

Die Geschichte hinter Dianas Schäfchen-Pullover

Der Auftritt Dianas machte das bis dahin wenig bekannte Label "Warm & Wonderful" des Paares Sally Muir und Joanna Osborne schlagartig berühmt. Den von Diana getragenen Pullover erhielten sie vom Buckingham-Palast wenige Wochen später wegen einer Beschädigung zurück, mit der Bitte um Reparatur oder Ersatz. Diana bekam daraufhin einen neuen.

