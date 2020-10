Diana wurde beim Kaffeetrinken mit Linda Evangelista reingelegt - und merkte es nicht

"Sie war wie ein großes Kind", sagte der britische Prinz Harry einmal in einer TV-Dokumentation über seine Mutter Diana. Er und Bruder William wollten der Öffentlichkeit immer wieder zeigen, wie sie ihre Mutter wahrgenommen haben. "Sie hat uns mit Liebe überschüttet." Gleichzeitig handelte Diana in ihrer Erziehung unüblich für ein Mitglied der oft so distanzierten Königsfamilie. "Du kannst so frech sein, wie du willst, lass' dich nur nicht dabei erwischen", sei einer ihrer Ratschläge gewesen. Besonders zu schaffen machen soll Harry und William bis heute, wie kurz das letzte Telefongespräch mit Diana war - denn die Brüder wollten spielen gehen.