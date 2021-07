Diana-Nichte Lady Kitty Spencer: Hochzeit in Rom mit Mulitmillionär?

Britischen Medien zufolge soll Lady Kitty Spencer, Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana, vorhaben, sich dieses Wochenende in Rom zu trauen. Demnach werde die 30-Jährige den in Südafrika geborenen Multimillionär Michael Lewis (65) heiraten, der fünf Jahre älter ist als ihr Vater Charles Spencer.

Lady Spencer: Hochzeit schon an diesem Wochenende?

Bereits vergangene Woche wurden Gerüchte um eine anstehende Trauung laut, nachdem Spencer zusammen mit Freunden nach Italien gereist war und in den sozialen Medien mehrere Postings geteilt wurden, die auch eine mögliche Hochzeit hindeuten. So veröffentlichte unter anderem das niederländische Model Marpessa Hennink ein Selfie mit Kitty Spencer mit den Worten: "Team Braut. Endlich ist es soweit."

Auch "Made in Chelsea"-Star Mark Francis Vandelli hat ein Posting aus Rom hochgeladen, in dem es heißt: "Und so beginnt es @kitty.spencer." Ein weiterer Freund, der Geschäftsmann Simon Huck, teilte ebenfalls einen Schnappschuss, als er auf der Straße in der Stadt einen Drink genoss, und schrieb dazu: "Und so fängt es an."