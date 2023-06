"Devil man" gab 20.000 Dollar für extreme Körpermodifikationen aus

Jetzt erzählte der Anhänger extremer Körpermodifikationen von seinem neuesten Eingriff, bei dem er seine Zunge und seinen Penis in zwei Teile spalten ließ. Außerdem erzählte Wildson, wie schwer es für ihn ist, mit seinem Aussehen von der Gesellschaft akzeptiert zu werden.

Obwohl er selbst seinen einzigartigen Look liebt, sagt Wildson, würden nicht alle sein extremes Erscheinungsbild akzeptieren. "Wenn [Menschen] mich zum ersten Mal sehen, bekommen sie Angst, gehen weg und bekreuzigen sich, als wäre ich etwas Böses", wird Wildson zitiert.

"Ich wurde schon früher als 'Teufel' oder 'verrückter Hund' bezeichnet – aber das Wichtigste ist, dass mein freier Geist mich nicht angreift", so Wildson. "Andere [begegnen mir] mit Angst und einige mit bedingungsloser Liebe, Zuneigung und Respekt mit [der Einstellung], dass dies reine Kunst ist."

Was seine ungewöhnlichere Körpermodifikation angeht, sagt Wildson, dass es sich "gelohnt" habe. Überraschenderweise sei der durchaus kontroverse Eingriff, seinen Penis spalten zu lassen, bei weitem nicht so schmerzhaft gewesen wie das Tätowieren seiner Zunge, enthüllte der Körperschmuck-Anhänger.

"Ich habe ein Piercing und ein Tattoo an meinen Genitalien, aber es ist in der Mitte an der Eichel aufgeschnitten", erzählte der Brasilianer. "Ich denke, meine schwierigste und schmerzhafteste Veränderung war, dass meine Zunge schwarz tätowiert wurde – der Penis tat weniger weh."