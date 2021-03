Der tiefe Fall des Armie H.: Neue Anschuldigungen gegen "Call Me by Your Name"-Star

Der 34-Jährige hat alle Vorwürfe bestritten und über seinen Anwalt ausrichten lassen: "Diese Behauptungen über Herrn Hammer sind unwahr. Jegliche Interaktion mit dieser Person, wie mit allen seiner Partnerinnen, fand in gegenseitigem Einverständnis statt", wird er in einem von Fox News veröffentlichten Statement zitiert.

Seiner Karriere dürften die aktuellen Entwicklungen jedenfalls nachhaltig schaden. Zuletzt trat Hammer von seiner Rolle in der Action-Romanze "Shotgun Wedding" zurück. Medienberichten zufolge wird er von Josh Duhamel ersetzt. Hammer spielte 2018 in "Hotel Mumbai" und in "Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit" mit. Bekannt wurde er durch die oscarprämierte Roman-Verfilmung "Call Me By Your Name" (2017).