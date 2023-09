Der mysteriöse Herr Lagerfeld: Wie war der Modeschöpfer wirklich?

Weißer Zopf, Sonnenbrille und gestärkter Kragen: Lagerfeld hatte sich zu einer Kunstfigur und zu einem Mythos stilisiert. Doch wer war der echte Lagerfeld? Eine Frage, die sich seit seinem Tod am 19. Februar 2019 viele stellen.

Lagerfeld verschleierte Herkunft und Geburtsjahr

Der gebürtige Hamburger hatte stets versucht, Bücher über sein Leben abzuwehren. So erschien in Frankreich die erste Biografie "Kaiser Karl" von Raphaëlle Bacqué erst dreieinhalb Monate nach seinem Tod. Weitere folgten wie "Karl" der Französin Marie Ottavi und "Karl Lagerfeld. Ein Deutscher in Paris" des deutschen Journalisten Alfons Kaiser. Sie enthüllten Überraschendes. Lagerfeld hatte über fast alles gelogen, was seine Nationalität betraf.

Als er als 19-Jähriger in Paris angekommen war, gab er vor, Skandinavier zu sein. Deutsche waren im Nachkriegsfrankreich nicht gern gesehen. Sein Vater, Otto Lagerfeld, war weder ein dänischer noch ein schwedischer Baron, sondern Unternehmer und Gründer der Milchmarke "Glücksklee", der geschäftlich mit den Nazis zusammenarbeitete, in deren Partei auch seine Mutter eintrat. Auch sein Geburtsjahr leugnete Lagerfeld lange. Er wurde nicht 1938 geboren, sondern 1933, dem Jahr, in dem die Nazis an die Macht gekommen waren.