Der Maler König Charles: Gemälde statt um 500 um 6500 Euro verkauft

Ein privater britischer Sammler bezahlte 5.738 Pfund (6.585 Euro) für "The Scottish Home". Das gerahmte Bild zeigt Schloss Balmoral in Schottland, wo Queen Elizabeth II am 8. September starb. Signiert ist es mit "Charles 2001".

"Dieser bezaubernde Druck vereint die Leidenschaft des Königs für die Malerei und seine tiefe Zuneigung zu Schottland", sagte Bonhams-Kurator Hamish Wilson. Das Interesse sei wegen des Todes der Queen und des Amtsantritts ihres Sohnes Charles besonders groß gewesen. "Ich bin nicht überrascht, dass es so viele Gebote gab und dass der Schätzwert so deutlich übertroffen wurde", sagte Wilson. Frühere Drucke von Charles-Gemälden waren für 400 bis 600 Pfund (460 bis 690 Euro) verkauft worden.