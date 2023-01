Der eine Wunsch, den Lisa Marie Presley für ihre Beerdigung hatte

So plötzlich ihr Tod kam, Presley hat sich Gedanken über ihre Trauerfeier gemacht. "Es geht darum, ihr Leben zu feiern. In Graceland geht es generell darum, das Leben von Elvis zu feiern, und wir werden dasselbe für Lisa tun", sagte Filmproduzent Joel Weinshanker ("Christmas at Graceland", "Wedding at Graceland") - im Vorfeld des Begräbnisses gegenüber dem Promiportal Entertainment Tonight.

"Sie hatte sich viele Gedanken darüber gemacht, wie ihre Beerdigung aussehen würde. Seit dem Tod ihres Sohnes stand außer Frage, dass sie in Graceland begraben werden wollte. Es stand außer Frage, dass sie neben ihrem Sohn begraben werden wollte. Das einzige, was sie sagte, war: 'Lasst es nicht traurig werden'. Sie wollte, dass es eine Feier wird."