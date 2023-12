Der Beziehungs-Fluch der Michelle Williams

Mit Jason Segel wollte es nicht klappen

Nach Heath Ledgers Tod hatte Michelle Williams vorübergehend "How I Met Your Mother"-Star Jason Segel gedatet - von dem gemunkelt wurde, er hätte eine auffällige Ähnlichkeit mit Ledger. Die Beziehung sollte aber nur von Mitte 2012 bis Februar 2013 halten - obwohl Segel damals eine innige Bindung zur kleinen Matilda aufgebaut haben soll.

Zwar wirkten Williams und Segel nach außen glücklich, doch Insider behaupten, dass eine Reihe von Faktoren zu ihrer Trennung beigetragen hätten. "Sie schienen so solide zu sein, aber sie hatten ihre Probleme – die Distanz zwischen ihnen war eines davon", so eine Quelle. Das Paar hatte während seiner rund einjährigen Beziehung oft längere Zeit getrennt gelebt, da Williams mit ihrer damals siebenjährigen Tochter in New York und Jason in Los Angeles wohnte.