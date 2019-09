Depression, Sucht und Vergewaltigung: Sorge um Clara McGregor

Mit gerademal 23 hat Clara McGregor schon einiges mitgemacht. Welche Schicksalsschläge sie in ihrem Leben bereits erdulden musste, teilte sie nun auf Instagram.

Bereits seit Kindertagen leide sie an Panikattacken und Angstzuständen, die mit etwa vier Jahren eingesetzt haben sollen. "Ich bin zur Therapie gegangen, seit ich ein Kind war. (...) Ich muss mit Traumata zurechtkommen" zudem sei die Angst "wie ein Käfig" für sie gewesen, so Clara in ihrem Text. Infolgedessen habe sich die junge Frau einen Großteil ihres Lebens in psychiatrischer Behandlung befunden. Zudem war sie tablettenabhängig, schreibt McGregor. Ihre letzte Xanax (Beruhigungsmittel, Anm.) habe sie aber vor über 100 Tagen genommen und sei seitdem clean.