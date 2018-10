Ewan McGregor: Scheidung wird schmutzig

Auch die Kinder des 47-Jährigen scheinen seine neue Liebe nicht zu akzeptieren. McGregors älteste Tochter Clara beleidigte Winstead erst kürzlich, als sie diese auf Instagram als "nichts als Müll" bezeichnete.

Kurz darauf erklärte Clara das Kommentar gegenüber der britischen Times als Ausrutscher. Sie wolle sich künftig nicht mehr in die Beziehung ihres Vater einmischen, auch wenn sie an der Tatsache, dass ihr Vater ihre Mutter für Winstead verließ, Kritik übte. "Ich liebe ihn und werde ihn immer lieben. An unserer engen Beziehung wird sich nichts ändern, auch wenn ich absolut nicht damit einverstanden, wie das alles vonstatten ging", so die 22-Jährige.