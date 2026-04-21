Das Leben von Denise Richards verlief zuletzt turbulent. Die Schauspielerin befindet sich seit vergangenem Jahr in einem erbitterten Scheidungskampf mit ihrem (Noch-)Ehemann Aaron Phypers, mit dem sie sechs Jahre verheiratet war. Zuletzt hieß es, dass der Antrag von Phypers auf vorübergehenden Unterhalt bewilligt wurde. In einem wichtigen Teilsieg des Schauspielers vor Gericht wurde Richards laut Page Six dazu verurteilt, ihrem Ex-Mann monatlich 5.000 Dollar sowie 30.000 Dollar Anwaltskosten zu zahlen. Dazu mehr:

Abgesehen von ihren privaten Schwierigkeiten musste sich Richards kürzlich von einem nicht ungefährlichen Eingriff erholen. Die US-Amerikanerin hat sich einem aufwendigen Facelifting unterzogen. Während viele Stars, die sich unters Messer legen, Beauty-OPs leugnen, ging Richards in die Offensive, indem sie Vorher-Nachher-Fotos teilte, um das Ergebnis der Operation zu präsentieren. Richards über enge Freundschaft zu Patrick Muldoon Der Strapazen nicht genug. Nun hat die Schauspielerin auch noch einen Todesfall zu verschmerzen. Richards Ex-Freund, US-Schauspieler Patrick Muldoon, ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Sie hat damit einen ihrer engsten Vertrauten verloren. Muldoon war unter anderem in den TV-Serien "Melrose Place" und "Zeit der Sehnsucht" zu sehen. In "Melrose Place" spielte Muldoon, der auch selbst als Produzent tätig war, den Bösewicht Richard Hart.

Denise Richards und der verstorbene Serienstar hatten einander laut Page Six im Alter von 19 bzw. 21 Jahren in einem Schauspielkurs kennengelernt. 1997 kamen sich die beiden bei den Dreharbeiten zu "Starship Troopers" näher und waren fast fünf Jahre lang zusammen, bevor sie sich um das Jahr 2000 trennten. Bis zu Muldoons Tod blieben sie enge Freunde. "Ich kenne Patrick Muldoon, seit ich 19 bin", sagte Richards in einer Folge von "The Real Housewives of Beverly Hills" im Jahr 2019. "Wir nennen uns gegenseitig "Schweet Babe", weil wir bei Starship Troopers für alle Spitznamen hatten."