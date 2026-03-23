Facelifting und vieles mehr

"Es gibt Dinge, die die meisten Chirurgen weltweit übersehen würden, wie die Anordnung der Augenbrauenhaare oder die Kontur und Form der Stirn. Mit zunehmendem Alter verändern sich so viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Unregelmäßigkeit der Augenbrauenhaare. Wenn Sie sich das Nachher-Foto ansehen, können Sie erkennen, wie viel ordentlicher sie durch die dreidimensionalen Veränderungen aussehen, die ich erzielen kann", bewarb er seine Technik.

An Richards hat er eigenen Angaben zufolge ein Facelifting, ein Schläfenlifting, eine Oberlidstraffung, ein Lippenlifting der Mundwinkel und eine Eigenfetttransplantation vorgenommen.

"Ich wollte alles wieder so haben wie vorher"

Richards bezeichnete in einer separaten Instagram-Story das Ergebnis als "das Beste, was ich für mich tun konnte".

In einem ausführlichen Gespräch mit dem Magazin Allure gab die Ex-Frau von Charlie Sheen Einblicke in ihre Entscheidung, sich unters Messer zu legen.

"Ich wollte alles wieder so haben wie vorher", sagte. Es ist nicht ihre erste Schönheitsoperation, berichtet die US-amerikanische Zeitschrift. Richards ließ sich mit 19 Jahren die Brüste vergrößern und unterzog sich seitdem einer Korrekturoperation ihrer Implantate. Es sei eigenen Angeben zufolge aber das erste Mal, dass sie sich einer kosmetischen Operation im Gesicht unterzogen hat. "Ich hatte furchtbare Angst", verriet sie.

Sie sei sich außerdem bewusst, dass sie von der Öffentlichkeit beobachtet wird, weswegen sie sich gar nicht erst die Mühe macht, den Eingriff zu leugnen: "Da ich seit meinen Zwanzigern in der Öffentlichkeit stehe, wissen die Leute, wie ich aussehe – ein Facelifting ist nichts, was ich verbergen könnte."