Vorher-Nachher-Fotos: Denise Richards zeigt Facelifting-Ergebnis
Schauspielerin Denise Richards setzt auf Transparenz, wenn es um ihr kürzlich durchgeführtes Facelifting geht. Während viele Stars, die sich unters Messer legen, Eingriffe leugnen, teilte sie sie nun Vorher-Nachher-Fotos, um das Ergebnis der Operation zu präsentieren.
Denise Richards präsentiert Ergebnisse von ihrer Schönheits-OP
Ihr plastischer Chirurgen, Dr. Ben Talei aus Beverly Hills, Kalifornien, veröffentlichte am am Samstag, den 21. März, Instagram-Post Bilder, die die Ergebnisse des Eingriffs zeigen. Der Beitrag wurde auch von Richards auf ihrem Instagram-Account geteilt.
Mittlerweile ist es acht Monate her, dass die Operation durchgeführt worden ist.
"Denise Richards ist einer der liebenswertesten und schönsten Menschen, die je auf dieser Erde gelebt haben. Es war mir eine unglaubliche Freude und Ehre, mit ihrer Wiederherstellung und, noch wichtiger, mit dem Erhalt ihres Charakters und ihrer Schönheit betraut zu werden", schrieb der Beauty-Doc zu den Bildern. Es sei schwierig, die Art der von ihm durchgeführten Operationen oder Eingriffe in einem Absatz zu beschreiben, "da sie in vielerlei Hinsicht einzigartig sind und es keinen wirklichen Vergleichsstandard gibt."
Facelifting und vieles mehr
"Es gibt Dinge, die die meisten Chirurgen weltweit übersehen würden, wie die Anordnung der Augenbrauenhaare oder die Kontur und Form der Stirn. Mit zunehmendem Alter verändern sich so viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Unregelmäßigkeit der Augenbrauenhaare. Wenn Sie sich das Nachher-Foto ansehen, können Sie erkennen, wie viel ordentlicher sie durch die dreidimensionalen Veränderungen aussehen, die ich erzielen kann", bewarb er seine Technik.
An Richards hat er eigenen Angaben zufolge ein Facelifting, ein Schläfenlifting, eine Oberlidstraffung, ein Lippenlifting der Mundwinkel und eine Eigenfetttransplantation vorgenommen.
"Ich wollte alles wieder so haben wie vorher"
Richards bezeichnete in einer separaten Instagram-Story das Ergebnis als "das Beste, was ich für mich tun konnte".
In einem ausführlichen Gespräch mit dem Magazin Allure gab die Ex-Frau von Charlie Sheen Einblicke in ihre Entscheidung, sich unters Messer zu legen.
"Ich wollte alles wieder so haben wie vorher", sagte. Es ist nicht ihre erste Schönheitsoperation, berichtet die US-amerikanische Zeitschrift. Richards ließ sich mit 19 Jahren die Brüste vergrößern und unterzog sich seitdem einer Korrekturoperation ihrer Implantate. Es sei eigenen Angeben zufolge aber das erste Mal, dass sie sich einer kosmetischen Operation im Gesicht unterzogen hat. "Ich hatte furchtbare Angst", verriet sie.
Sie sei sich außerdem bewusst, dass sie von der Öffentlichkeit beobachtet wird, weswegen sie sich gar nicht erst die Mühe macht, den Eingriff zu leugnen: "Da ich seit meinen Zwanzigern in der Öffentlichkeit stehe, wissen die Leute, wie ich aussehe – ein Facelifting ist nichts, was ich verbergen könnte."
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