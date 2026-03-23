15. Todestag: Das Geheimnis von Elizabeth Taylors violetten Augen

Der Filmklassiker "Cleopatra" (1963) machte die in Hampstead, London, geborene Elizabeth Taylor zum ersten Filmstar, der eine Million US-Dollar für eine Rolle erhielt. Auch wenn sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere privat ihre größten Tiefpunkte erlebte, zählt sie immer noch zu den größten Schauspielerinnen der Welt. Am 23. März jährt sich Elizabeth Taylors Tod zum fünfzehnten Mal. Ihre Augen wurden zu einem der am meisten mythisierten Merkmale in der Geschichte Hollywoods: Oft wurden sie als violett wahrgenommen.

Das Geheimnis um Elizabeth Taylors Augen Der australische Filmkritiker David Stratton erinnerte sich 2011 im Gespräch mit dem Hollywood Reporter, wie ihn Taylors Augenfarbe bei einer Filmpremiere 1973 erstaunte. "Ich wurde bei dem offiziellen Empfang zu ihr geführt und war wie gebannt von ihren berühmten violetten Augen. Ich habe weder vorher noch nachher Augen dieser Farbe gesehen, und ich glaube nicht, dass die Kinobesucher damals ihre außergewöhnliche Schönheit richtig zu würdigen wussten", erzählte er. 2010 wurde das Parfum Elizabeth Taylor Violet Eyes auf den Markt gebracht - als Hommage an ihren famosen Blick. Aber waren Elizabeth Taylors Augen tatsächlich violett? Heutzutage kann dank farbiger Kontaktlinsen jeder violette Augen haben. Die ersten getönten Kontaktlinsen waren erst ab 1983 im Handel erhältlich. Taylors Augenfarbe war also natürlich, stellt livescience.com klar. Das Aussehen der Iris, des farbigen Rings um die schwarze Pupille, hängt von ihrem Melaningehalt ab. Je mehr Melanin die Iris enthält, desto dunkler wirken die Augen.