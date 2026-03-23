Bericht: Rebecca Gayheart seit Eric Danes Diagnose von Partner Peter Morton getrennt

Schauspielerin Rebecca Gayheart hat sich nach einem Bericht des Promiportals Page Six von ihrem Partner Peter Morton getrennt. Gayheart war bis zu seinem Tod im Februar mit US-Schauspieler Eric Dane ("Grey's Anatomy") verheiratet. Die Trennung von Morton, einem der Gründer des legendären Hard Rock Cafe, sei im April 2025 von der Öffentlichkeit unbemerkt erfolgt, so Page Six unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle.

Zur selben Zeit - im April des vergangenen Jahres - hatte Dane mitgeteilt, an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt zu sein. Er wurde 53 Jahre alt.

Scheidung zurückgezogen

2004 hatten Dane und Gayheart geheiratet, die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia wurden 2010 und 2011 geboren. Nach 14 Jahren Ehe reichte Gayheart die Scheidung ein, zog den Antrag aber später wieder zurück. Sie seien kein Paar mehr, aber sie würden als Familie zusammenhalten und gemeinsam gegen die Krankheit kämpfen, schrieb Gayheart im Dezember 2025 in einem Beitrag in der New Yorker Zeitschrift The Cut. Darin berichtete sie auch, dass Dane inzwischen rund um die Uhr betreut werden müsse.