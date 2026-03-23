Bericht: Rebecca Gayheart seit Eric Danes Diagnose von Partner Peter Morton getrennt
Schauspielerin Rebecca Gayheart hat sich nach einem Bericht des Promiportals Page Six von ihrem Partner Peter Morton getrennt. Gayheart war bis zu seinem Tod im Februar mit US-Schauspieler Eric Dane ("Grey's Anatomy") verheiratet. Die Trennung von Morton, einem der Gründer des legendären Hard Rock Cafe, sei im April 2025 von der Öffentlichkeit unbemerkt erfolgt, so Page Six unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle.
Zur selben Zeit - im April des vergangenen Jahres - hatte Dane mitgeteilt, an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt zu sein. Er wurde 53 Jahre alt.
Scheidung zurückgezogen
2004 hatten Dane und Gayheart geheiratet, die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia wurden 2010 und 2011 geboren. Nach 14 Jahren Ehe reichte Gayheart die Scheidung ein, zog den Antrag aber später wieder zurück. Sie seien kein Paar mehr, aber sie würden als Familie zusammenhalten und gemeinsam gegen die Krankheit kämpfen, schrieb Gayheart im Dezember 2025 in einem Beitrag in der New Yorker Zeitschrift The Cut. Darin berichtete sie auch, dass Dane inzwischen rund um die Uhr betreut werden müsse.
Gayheart und Morton seien einander weiterhin freundschaftlich verbunden. Eine offizielle Bestätigung der Trennung gibt es nicht.
Die Familie ist nach Danes Tod im Februar "immer noch geschockt", sagte Gayheart Mitte März in einem Interview mit dem Branchenmagazin Variety. "Ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die in den letzten Jahren so freundlich zu uns waren. Es war eine herausfordernde und bedeutungsvolle Zeit, und die Menschen sind freundlich", so Gayheart. "Es fällt mir schwer, all die Unterstützung und Liebe anzunehmen, die mir von allen Seiten entgegengebracht wird, weil Eric und die Community so großzügig mit ihrer Zeit sind. Sie haben mich und die Mädchen in den letzten zwei Wochen unterstützt, und ich glaube nicht, dass sie damit aufhören werden. Ich glaube, sie sind auf lange Sicht dabei. Hollywood hat einen schlechten Ruf. Das macht mich irgendwie wütend, denn wir haben eine wunderbare Gemeinschaft von Menschen, und ich bin ihnen so dankbar."
Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen.
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