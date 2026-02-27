Horrende Summe: Denise Richards muss Ex-Mann Unterhalt zahlen

Schauspielerin Denise Richards befindet sich seit vergangenem Jahr in einem erbitterten Scheidungskampf mit ihrem (Noch-)Ehemann Aaron Phypers, mit dem sie sechs Jahre verheiratet war. Phypers reichte im Juli 2025 die Scheidung wegen "unüberbrückbarer Differenzen" ein. Richards wirft ihrem Ex-Partner häusliche Gewalt vor - was zu einer dauerhaften einstweiligen Verfügung gegen ihn und Klagen führte. Phypers bestreitet die Vorwürfe, gibt finanzielle Schwierigkeiten an und fordert Unterhalt. Der Rechtsstreit ist geprägt von heftigen gegenseitigen Anschuldigungen und Gerichtsverhandlungen. Nun wird berichtet, dass die Schauspielerin ihrem Noch-Ehemann eine saftige Summe überweisen wird müssen.

Richards soll für Phypers' Unterhalt aufkommen

Der Antrag von Aaron Phypers auf vorübergehenden Unterhalt wurde bewilligt, wie Page Six berichtet. In einem wichtigen Teilsieg des Schauspielers vor Gericht am Donnerstag wurde Richards dazu verurteilt, ihrem Ex-Mann monatlich 5.000 Dollar sowie 30.000 Dollar Anwaltskosten zu zahlen.

Richterin Nicole Bershon stellte klar, dass die hohe Summe nur für das Scheidungsverfahren verwendet wird, nicht für Phypers' Strafverteidigung.

Die 30.000 Dollar sollen in drei Raten gezahlt werden, wobei die erste Rate in Höhe von 10.000 Dollar Ende März fällig ist.